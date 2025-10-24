Vechile buletine, model 1997, nu au dispărut complet. MAI explică în ce cazuri se mai eliberează

Deși România a trecut la noile cărți electronice de identitate, vechile buletine, model 1997, nu au fost complet eliminate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), a transmis, la solicitarea STIRIPESURSE.RO, clarificări privind situațiile excepționale în care aceste documente mai pot fi emise.

Potrivit explicațiilor oferite de chestorul Cătălin Giulescu, directorul DGEP, cetățenii români pot alege între două tipuri de acte: cartea electronică de identitate (CEI) sau cartea de identitate simplă (CIS). Această opțiune este posibilă deoarece infrastructura tehnică necesară emiterii noilor documente a fost deja implementată la nivel național.

„Cetățenii români au posibilitatea să opteze pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple”, a transmis DGEP, în baza Ordonanței de Urgență nr. 97/2005 privind evidența persoanelor.

Când se mai eliberează buletinul model 1997

Șeful DGEP a precizat că vechile cărți de identitate, model 1997, se mai emit doar în situații strict delimitate, cum ar fi:

Pentru persoanele netransportabile la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (SPCEP);

Pentru persoanele internate în instituții medicale, centre sociale sau de protecție care nu se pot deplasa;

Pentru persoanele aflate în detenție , care nu pot fi transportate din motive de securitate;

Pentru tinerii de 14 ani care locuiesc temporar în străinătate și solicită primul act de identitate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare;

Pentru românii din străinătate ale căror acte de identitate au expirat și care depun cererea printr-o persoană împuternicită prin procură specială la ambasadele sau consulatele României.

Buletinele electronice vor fi disponibile și în străinătate

MAI a mai transmis că lucrează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea condițiilor tehnice necesare pentru ca noile cărți electronice de identitate să poată fi eliberate și prin misiunile diplomatice ale României din străinătate.