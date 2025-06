Burduja: Am insistat pentru înființarea unui centru sectorial de apărare cibernetică; suntem aproape de finalizare

'Securitatea este o vulnerabilitate critică, nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă. Și cred că, dacă doar schimbăm dependența de Rusia cu alte dependențe, nu vom fi mai în siguranță. Așa că am insistat din partea Ministerului pentru înființarea unui centru sectorial de apărare cibernetică, pentru care am găsit finanțare prin Fondul de Modernizare. Apoi am venit cu sprijin pentru infrastructura critică, pentru companiile din energie, cu o echipă de intervenție formată din specialiști white-hat - oameni foarte buni, foarte bine plătiți - care să fie disponibili 24/7 pentru a proteja infrastructura. Suntem aproape de finalizare. Mai avem nevoie de o ultimă aprobare de la Ministerul Justiției pentru această ordonanță. Desigur, este nevoie de un guvern cu puteri depline, dar sper ca în următoarea lună să reușim să adoptăm această reglementare importantă', a afirmat Burduja, la conferința 'Grids of the future - The rise of electrification - Romania's role in Europe's energy security and competitiviness'.



În altă ordine de idei, șeful de la Energie a susținut că, în opinia sa, cea mai mare criză a vremurilor pe care le trăim este criza de leadership.



'Poate cel mai important, dincolo de toate crizele prin care am trecut - pandemia, criza economică, criza energetică - cred că cea mai mare criză a vremurilor noastre este criza de leadership. Și am spus-o înainte, o spun din nou: există o povară uriașă de responsabilitate asupra celor care pot conduce, asupra celor care au resursele, educația, competențele - să fie un exemplu. Există un verset biblic foarte adevărat, indiferent dacă crezi sau nu: 'Căruia i s-a dat mult, i se va cere mult'. Cred că fiecăruia dintre noi i s-a dat mult. Sper ca fiecare dintre noi să facă față acestui test și să dovedească că putem fi lideri în sectoarele noastre. În ceea ce privește Ministerul Energiei și persoana mea, puteți conta mereu pe un partener loial și pe o deschidere totală. România este cu adevărat deschisă pentru afaceri. Avem miliarde de euro în oportunități și sper ca toată lumea să profite de ele', a transmis el.



Ministerul Energiei (ME) a anunțat, pe 1 octombrie 2024, lansarea în consultare publică a proiectului de Ordonanță de Urgență privind înființarea și operaționalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE), care aduce o soluție necesară și urgentă pentru protejarea infrastructurii critice din domeniul energetic național. Aceasta este prima echipă CSIRT sectorială din România, un demers impus de Directiva NIS2, care va gestiona securitatea cibernetică în acest sector vulnerabil, potrivit unui comunicat al ME, publicat la acea dată.



Proiectul de act normativ implementează și prevederile noului Regulament Delegat (UE) 2024/1366 privind securitatea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Cheltuielile pentru implementarea și funcționarea CRISCE vor fi acoperite integral din veniturile din Fondul pentru Modernizare, fără a afecta bugetul de stat.



Documentul urmărește crearea unei structuri dedicate gestionării și prevenirii incidentelor cibernetice din sectorul energetic, contribuind la protejarea rețelelor și sistemelor informatice ale companiilor din acest domeniu strategic.



CRISCE va asigura monitorizarea constantă a infrastructurii energetice, va coordona răspunsul la incidente cibernetice și va colabora cu instituțiile naționale și internaționale pentru a combate amenințările în creștere.



CRISCE va funcționa ca structură fără personalitate juridică în subordinea directă a Ministrului Energiei și va fi compus din 34 de specialiști în domeniul securității cibernetice. AGERPRES