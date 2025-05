Sebastian Burduja: Nu va veni „armageddonul energetic” de la 1 iulie

Ministrul Energiei le recomandă românilor să se informeze doar din sursele oficiale puse la dispoziție de ANRE. Evident, facturile nu vor mai fi aceleași, nici pentru micii consumator, nici pentru cei mari.

„Facturile, depinde prețul per kilowatt/oră înmulțit cu câți kilowați/oră consum. Deci n-aș recomanda nimănui să consume mai mult pentru că sigur va plăti mai mult. Cert este că pentru cei care astăzi au un consum de peste 300 de kilowați-oră, într-adevăr și sunt la prețul plafonat de 1,3 lei pe kilowatt-oră”, explică, la Digi 24, ministrul.

„Există oferte în piață și la 1,1 lei per kilowatt-oră, deci ar putea vedea o ieftinire în facturi cam cu 20% dacă aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă. Și este un mesaj pentru toți românii să intre pe site-ul ANRE să-și aleagă cea mai bună ofertă, pentru că atunci când noi, în calitate de consumatori, suntem dispuși să facem asta, e o procedură online, durează puțin, se întâmplă în 24h. Practic, punem presiune pe toți furnizorii să coboare prețurile și ăsta e un lucru important.

Pentru românii sub cu un consum de sub 100 de kilowați-oră pe lună, plafonul acela de zero 68 lei pe kilowatt-oră în raport cu prețurile actuale din piață, nu pare sustenabil ce se întâmplă în schema de compensare-plafonare, pentru că era mai simplu statul român a compensa pe toată lumea,

Adică dacă erai, nu știu. Ion Țiriac, să mă ierte că îl folosesc drept de exemplu, dar aveai o casă goală undeva la munte, la mare, la țară, nu contează, beneficiai de același sprijin din partea statului cu acest preț plafonat de zero 68 lei kilowatt-oră.

Lucrul ăsta după 1 iulie nu se va întâmpla. Sprijinul statului va fi direcționat sub forma unor sume lunare către românii vulnerabili, către românii în sărăcie energetică”, asigură Burduja.

„Noi am propus Ministerului Muncii mai multe scenarii de lucru. Practic, ne uităm la salariul minim și el sigur că a crescut în ultimii ani și să vedem dacă ești persoană singură și câștigi până în salariul minim, atunci ai avea dreptul la o sumă lunară de stabilit împreună cu Ministerul Finanțelor, cât este această sumă sau, sigur, dacă ești într-o familie în care, de asemenea, salariile sunt mici, să poți beneficia de acest sprijin, iar facturile tale importante.

Citește pe Antena3.ro 16 vecini de pe o stradă devin peste noapte cu 200 de milioane de dolari mai bogați

Noi am gândit acolo o sumă, o vom propune Ministerului Finanțelor astfel încât aceste facturi să nu crească aproape deloc sau să crească puțin, este propunerea ministrului.

Conform legii, la 15 iunie este termenul în care Ministerul Muncii trebuie să vină cu aceste modelări, să vină în Guvern, să existe un act normativ, probabil ordonanță de urgență și să se adopte astfel încât în august, când vom plăti facturile din iulie, toată lumea să știe cât are de plătit, cine primește acest sprijin, afirmă ministrul.

Oricum, gândiți-vă la un lucru, totuși, în această marjă de consum de sub 100 de kilowați oră pe lună, o factură medie este cam de 35-40 lei pe lună și se încadrează aici cam 4,5 milioane de puncte de consum și veți spune, foarte puțin.

Sunt datele ANRE, date oficiale. Bun pentru asemenea factură. Repet, dacă ești vulnerabil, nu cred că îți va crește în mod semnificativ factura. Sau oricum nu e vreun armageddon energetic. Dacă ești vulnerabil, probabil îți permiți 10, 12-15 lei în plus pe o lună să consume energie electrică”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)

Departamentul Economic, economic@mediafax.ro

Keywords:BURDUJA, FACTURI