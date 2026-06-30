Canicula poate deveni fatală. Efectele ascunse asupra inimii, creierului și rinichilor

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră canicula unul dintre cele mai letale fenomene meteorologice, responsabilă anual pentru zeci de mii de decese la nivel mondial.

În Europa, vara anului 2022 s-a soldat cu peste 61.000 de decese asociate temperaturilor extreme, potrivit unui studiu publicat în revista Nature. Specialiștii avertizează că riscurile cresc de la an la an, pe fondul schimbărilor climatice.

Cum încearcă organismul să se răcească

Temperatura normală a corpului este de aproximativ 37°C. Pentru a o menține constantă, organismul folosește mai multe mecanisme naturale:

transpirația;

dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii;

accelerarea circulației sângelui.

Problemele apar atunci când temperaturile depășesc capacitatea organismului de a elimina căldura, mai ales în zilele cu umiditate ridicată. În aceste condiții, transpirația nu se mai evaporă eficient, iar corpul începe să se supraîncălzească.

Primele semne că organismul suferă

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca epuizarea termică, o afecțiune care apare înaintea insolației.

Printre simptome se numără:

transpirație abundentă;

sete intensă;

amețeli;

oboseală accentuată;

crampe musculare;

dureri de cap;

puls accelerat;

stare de slăbiciune.

Dacă aceste manifestări sunt ignorate, situația poate evolua rapid către insolație.

Insolația este o urgență medicală

Insolația apare atunci când organismul nu mai poate controla temperatura internă, care poate depăși 40°C în doar câteva minute.

Semnele de alarmă sunt:

confuzie sau dezorientare;

dificultăți de vorbire;

piele foarte fierbinte și uscată;

respirație rapidă;

puls foarte accelerat;

convulsii;

pierderea cunoștinței.

În această situație trebuie apelat imediat 112. Până la sosirea echipajului medical, persoana trebuie mutată într-un loc răcoros, hainele desfăcute, iar corpul răcit cu apă și comprese reci. Nu se administrează lichide unei persoane inconștiente.

Deshidratarea afectează întregul organism

În timpul caniculei, organismul pierde cantități importante de apă și electroliți prin transpirație.

Primele simptome sunt:

sete puternică;

gură uscată;

urinări rare și urină închisă la culoare;

amețeli;

dureri de cap;

oboseală.

În cazurile severe, deshidratarea poate provoca insuficiență renală, tulburări de ritm cardiac și chiar șoc circulator.

Specialiștii recomandă consumul regulat de apă, fără a aștepta apariția senzației de sete. În zilele caniculare, adulții pot avea nevoie de peste 2-3 litri de lichide pe zi, în funcție de nivelul de activitate și de temperatură.

Inima lucrează mai mult decât în mod normal

Canicula suprasolicită sistemul cardiovascular.

Pentru a răci organismul, vasele de sânge se dilată, iar inima trebuie să pompeze mai repede pentru a menține circulația.

La persoanele cu boli cardiovasculare, această suprasolicitare poate favoriza:

crize hipertensive;

tulburări de ritm cardiac;

angină pectorală;

infarct miocardic;

accident vascular cerebral.

Din acest motiv, cardiologii recomandă evitarea efortului fizic între orele 11:00 și 18:00, când temperaturile sunt maxime.

Creierul și starea psihică sunt și ele afectate

Temperaturile extreme influențează și funcționarea creierului.

În timpul caniculei pot apărea:

dificultăți de concentrare;

iritabilitate;

anxietate;

tulburări de somn;

scăderea performanței cognitive.

Mai multe studii au arătat că, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, cresc prezentările la camerele de gardă pentru anxietate, depresie și alte tulburări psihice.

Plămânii respiră mai greu

Aerul fierbinte favorizează acumularea poluanților și creșterea concentrației de ozon la nivelul solului.

Persoanele care suferă de:

astm bronșic;

bronșită cronică;

boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

pot avea simptome mai intense în zilele caniculare, inclusiv dificultăți de respirație și senzație de sufocare.

Mușchii și rinichii pot avea de suferit

La persoanele care depun efort fizic intens în căldură poate apărea rabdomioliza, o afecțiune gravă în care fibrele musculare se distrug și eliberează substanțe toxice în sânge.

Aceasta poate duce la:

dureri musculare severe;

slăbiciune accentuată;

urină închisă la culoare;

insuficiență renală acută.

Sportivii, muncitorii din construcții, agricultorii și pompierii se numără printre categoriile cele mai expuse.

Cine este cel mai vulnerabil

Riscul complicațiilor este mult mai mare la:

persoanele peste 65 de ani;

copiii mici;

femeile însărcinate;

bolnavii cu afecțiuni cardiace, respiratorii sau renale;

persoanele cu diabet;

cei care lucrează în aer liber;

persoanele care urmează tratamente diuretice, beta-blocante sau anumite medicamente psihotrope.

Cum te protejezi în zilele cu temperaturi extreme

Medicii recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale:

bea apă constant, chiar dacă nu îți este sete;

evită alcoolul și băuturile foarte dulci;

poartă haine deschise la culoare, largi și din materiale naturale;

evită expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00;

folosește aerul condiționat sau petrece câteva ore în spații răcoroase;

consumă alimente ușoare, bogate în apă, precum pepene, castraveți și roșii;

nu lăsa niciodată copii sau animale în mașină, nici măcar pentru câteva minute.

Canicula nu înseamnă doar disconfort. Atunci când organismul nu mai reușește să elimine căldura acumulată, consecințele pot fi dramatice. Recunoașterea din timp a simptomelor și respectarea măsurilor de protecție pot face diferența dintre o simplă stare de rău și o urgență medicală.