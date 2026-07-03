Motorina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru de la 1 iulie. Explicațiile Consiliului Concurenței

Potrivit analizei publicate de Consiliul Concurenței, diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe.

În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut, înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media UE decât cele la benzină.

După creșterile importante din luna martie, generate de tensiunile internaționale și de problemele de aprovizionare, prețurile la pompă au intrat pe o tendință de corecție, mai ales în luna iunie.

Prețurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluția cotațiilor internaționale Platts și Brent, însă transmisia nu a fost automată, instantanee sau proporțională.

Potrivit sursei citate, în cazul benzinei, corelarea cu evoluția cotațiilor internaționale a fost mai clară, iar scăderea cotațiilor din luna iunie s-a văzut în prețurile interne.

Prețurile cu taxe din România erau, la mijlocul lunii iunie, sub media UE cu 7,2% la benzină și cu 3,7% la motorină. În cazul prețurilor fără taxe, diferențele erau și mai mari: 15,1% sub media UE la benzină și 8,3% sub media UE la motorină.

În cazul motorinei, șocul inițial a fost mai puternic, iar ajustarea ulterioară a fost mai lentă și mai moderată, pe fondul unei volatilități mai ridicate și al unei dependențe mai mari de piețele internaționale. Evoluția se explică și în apropierea treptată, în ultimele zile, a prețului motorinei din România de media europeană.

Din punctul de vedere al prețurilor fără taxe, România s-a aflat, în luna iunie, în grupul statelor cu cele mai reduse niveluri ale prețurilor fără taxe, iar ecartul față de media europeană a fost mai accentuat decât în perioadele obișnuite.

„Datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene. În ultimele zile, la motorină am observat o apropiere treptată de media europeană, ceea ce indică mai degrabă o revenire spre situația cunoscută anterior, înainte de război. Vom continua să monitorizăm piața, mai ales după încetarea măsurilor temporare”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

În contextul în care perioada pentru care a fost declarată situația de criză nu a fost prelungită, de la data de 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 36 bani/litru, cu TVA.

Consiliul Concurenței va oferi, până la sfârșitul lunii iulie și un raport cu privire la respectarea obligațiilor de plafonare de către operatorii de pe piața de carburanți.

Autoritatea de concurență va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piața carburanților, inclusiv după încetarea măsurilor temporare, pentru a analiza modul în care modificările cotațiilor internaționale, ale costurilor și ale condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă.

(sursa: Mediafax)