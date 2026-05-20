Piața imobiliară din România, lovită de noile taxe: accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru tineri

Creșterea taxelor schimbă radical piața imobiliară din România. Specialiștii avertizează: „Prețurile vor continua să crească”

Creșterea taxelor și schimbările fiscale din ultimul an încep să producă efecte vizibile pe piața imobiliară din România, într-un moment în care tot mai mulți români, în special tinerii, întâmpină dificultăți în accesarea unei locuințe. În acest context marcat de incertitudine economică, reprezentanți ai industriei imobiliare, experți și autorități au participat la conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, organizată de Antena 3 CNN și HomeZZ.

Evenimentul a adus în atenție impactul noilor măsuri fiscale asupra pieței, dar și schimbările importante care apar în comportamentul cumpărătorilor. Dacă în trecut accentul era pus aproape exclusiv pe prețul pe metru pătrat, acum românii analizează mult mai atent calitatea vieții oferite de viitoarea locuință.

Noile taxe și inflația pun presiune pe piața imobiliară

Jurnalistul Adi Ursu a explicat înaintea conferinței că dezbaterea are loc într-un moment extrem de important pentru sectorul imobiliar, în condițiile în care efectele politicilor fiscale recente încep să fie resimțite tot mai puternic.

„O să fie o zi spectaculoasă pentru că vine cu foarte multe informații atât de la cei care activează în piață, cât și de la autoritățile care au dat peste cap o parte din acest domeniu și care acum caută și alte soluții”, a declarat acesta.

Potrivit lui Adi Ursu, una dintre cele mai importante teme discutate în cadrul conferinței vizează modul în care deciziile economice recente influențează atât prețurile locuințelor, cât și accesibilitatea acestora pentru români.

„O să venim cu răspunsuri, sper, la întrebări legate de influența asupra prețului a ultimelor decizii, la felul în care recâștigăm accesibilitatea către locuințele pe care ni le permitem”, a precizat jurnalistul.

În ultimii ani, piața imobiliară a trecut prin transformări majore. Costurile mai mari pentru dezvoltatori, inflația și dobânzile ridicate au dus la creșteri de prețuri în marile orașe, iar acest lucru afectează direct puterea de cumpărare a populației.

Cumpărătorii nu mai caută doar apartamente ieftine

Un alt fenomen remarcat de specialiști este schimbarea profilului cumpărătorului. Dacă până recent criteriul principal era prețul, acum oamenii sunt mult mai atenți la infrastructură, trafic și facilitățile din jurul locuinței.

„Nu mai e doar metrul pătrat cel care este țintă pentru un cumpărător, ci o mulțime de alte elemente, de la accesul la infrastructură, la condițiile de locuire, la toate facilitățile pe care le are în proximitate, cât și traficul, care e marea problemă și atunci încerci să fii cât mai aproape de casă. Vom vedea și ce se schimbă în legislație, ce se schimbă din punct de vedere al accesului, inclusiv digital”, a spus acesta.

Tot mai mulți cumpărători își doresc locuințe amplasate în zone bine conectate, aproape de birouri, școli, centre comerciale sau mijloace de transport. În marile orașe, timpul petrecut în trafic a devenit un criteriu decisiv atunci când oamenii aleg unde să locuiască.

În paralel, dezvoltatorii imobiliari sunt obligați să se adapteze noilor cerințe ale pieței, investind mai mult în facilități, spații verzi și infrastructură modernă pentru a atrage cumpărători.

Specialiștii avertizează: amânarea achiziției poate aduce costuri mai mari

Expertul imobiliar Vlad Poenaru consideră că mulți români fac o greșeală atunci când aleg să amâne cumpărarea unei locuințe în speranța că prețurile vor scădea.

„Pot să spun că așteptarea nu întotdeauna aduce cele mai bune lucruri pentru cumpărători, deoarece, așa cum vedem, inflația se așteaptă să crească în următoarea perioadă, lucru care va impacta în mod direct și prețurile imobilelor.

Părerea mea sinceră ar fi să nu se aștepte momentul, pentru că oportunitatea nu apare întotdeauna și trebuie urmărită o perioadă mai îndelungată piața tocmai ca să poți identifica acea oportunitate”, a spus Vlad Poenaru.

Declarațiile expertului vin într-un moment în care mulți români speră la o corecție a pieței imobiliare, pe fondul incertitudinilor economice. Cu toate acestea, specialiștii din domeniu avertizează că inflația și costurile ridicate de construcție ar putea continua să susțină creșterea prețurilor.

Piața rezidențială rămâne motorul principal al sectorului imobiliar

Chiar dacă piața traversează o perioadă de ajustare și adaptare, cererea pentru locuințe rămâne ridicată, în special pe segmentul rezidențial.

„Eu nu pot să zic că văd negative piața imobiliară și trendul, ci doar într-o schimbare în raport cu contextul economic și politic actual”, a declarat Vlad Poenaru.

Expertul spune că apartamentele continuă să fie principala alegere a cumpărătorilor și să genereze cea mai mare parte a activității din sectorul imobiliar.

„Așteptările clienților, în principiu, rămân concentrate către zona de rezidențial, către apartamente. Ei sunt principalii jucători pe piață în domeniul imobiliar, ei fac activitatea”, a explicat expertul.

În perioada următoare, evoluția pieței imobiliare din România va depinde în mare măsură de stabilitatea economică, nivelul dobânzilor și noile măsuri fiscale adoptate de autorități. Specialiștii estimează însă că interesul pentru locuințe va continua să existe, chiar dacă accesul la finanțare devine mai dificil pentru o parte dintre cumpărători.