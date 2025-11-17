Încă o localitate evacuată, Ceatalchioi, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre

În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, desfășurată la ora 13:00, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a populației din localitatea Ceatalchioi. Decizia a fost luată pe baza analizelor și estimărilor efectuate de CNCAN, care au semnalat riscuri potențiale ce impun retragerea temporară a oamenilor și a animalelor.

Potrivit autorităților, măsura are scopul de a elimina orice pericol pentru locuitori și de a preveni eventuale situații critice într-o zonă deja expusă tensiunilor generate de atacurile și incidentele militare din proximitatea frontierei cu Ucraina.

Pentru gestionarea intervenției a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, alături de gruparea operativă a ISU „Delta” Tulcea. Transportul persoanelor evacuate este realizat cu două microbuze ale Detașamentului de Pompieri Tulcea, precum și cu microbuze ale Jandarmeriei și SVSU local. În plus, o autospecială pentru victime multiple este pregătită să intervină în cazul unor urgențe medicale.

Locuitorii din Ceatalchioi vor fi relocați temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Tulcea, până când autoritățile vor declara zona sigură.

O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni.

Luni dimineață autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în localitatea Plauru, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

(sursa: Mediafax)