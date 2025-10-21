CFR SA: Datoriile acumulate de CFR Călători sunt de peste 100 de milioane de lei

Potrivit precizărilor oficiale, neplata obligațiilor financiare de către CFR Călători a condus la acumularea unor datorii care au afectat derularea normală a activității companiei.

Printre consecințele directe se numără: achitarea parțială a chenzinei, neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (tichete de masă și ore suplimentare) pentru peste patru luni, întârzieri la plata furnizorilor și dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei , sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători.

CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională.

„CFR SA reafirmă disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru identificarea de soluții urgente care să permită reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar”, potrivit unui comunicat de presă.

Zeci de trenuri CFR Călători au fost anulate peste noapte din cauza acestor datorii.

