CFR SA: Datoriile acumulate de CFR Călători sunt de peste 100 de milioane de lei

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   14:45
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA anunță că neîncasarea la termen a sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.) a generat creanțe restante de peste 100 de milioane de lei, afectând fluxul de lichidități și capacitatea de a-și onora obligațiile financiare curente.

Potrivit precizărilor oficiale, neplata obligațiilor financiare de către CFR Călători a condus la acumularea unor datorii care au afectat derularea normală a activității companiei.

Printre consecințele directe se numără: achitarea parțială a chenzinei, neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (tichete de masă și ore suplimentare) pentru peste patru luni, întârzieri la plata furnizorilor și dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei , sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători.

CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională.

În total, datoriile CFR SA depășesc 200 de milioane de lei, majoritatea fiind generate de neîncasarea creanțelor de la operatorii de transport feroviar de călători. Compania subliniază că situația nu afectează siguranța feroviară, însă limitează semnificativ capacitatea de a menține operațiunile curente la parametri optimi.

„CFR SA reafirmă disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru identificarea de soluții urgente care să permită reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar”, potrivit unui comunicat de presă.

Zeci de trenuri CFR Călători au fost anulate peste noapte din cauza acestor datorii.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Subiecte în articol: cfr datorii creante restante
