Municipalitatea vrea să ridice cel mai modern spital public din România

Precizările au fost făcute, joi, în cadrul dezbaterilor privind proiectul de buget al Capitalei. Pentru capitolul sănătate vor fi alocați în acest an aproximativ 371 milioane lei, în contextul în care Primăria Municipiului București (PMB) administrează 19 spitale.



''Va trebui, totuși, ca și Bucureștiul să încerce să construiască un spital nou, pentru că noi avem spitale care sunt construite de foarte mult timp și nu mai corespund astăzi. Dar o luăm, așa, ușor. Nu vă anunț astăzi unde o să fie spitalul nou, dar asta nu înseamnă că nu suntem preocupați și avem discuții, să vedem unde găsim terenul cel mai bun și să avem și astfel de proiecte. Am vorbit și cu alte bănci să ne ajute. Am această experiență de la Sectorul 6, unde încercam să construim un spital nou și va fi construit și vreau să o aducem și aici'', a spus edilul general.



Ciucu a mai precizat că Primăria Capitalei are plănuite, în acest an, investiții de aproximativ un miliard de lei pentru înlocuirea magistralelor și a conductelor de energie termică. Proiectele sunt necesare în contextul pierderilor ''foarte mari'' din rețeaua termică, a motivat el.



Pentru transportul în comun vor fi alocați 564 de milioane de lei, iar cea mai mare parte a acestor proiecte sunt finanțate prin împrumuturi. Ciucu a menționat că a avut întrevederi cu reprezentanții unor bănci (BERD, BEI, BDCE) pentru a discuta despre finanțarea lucrărilor la liniile de tramvai și achiziția mijloacelor de transport în comun.



''Nu ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri. Ne împrumutăm pentru proiecte de infrastructură serioasă. Pentru transport în comun și pentru energie termică'', a subliniat primarul Capitalei.



El a anunțat de asemenea următoarele alocări: 337 de milioane de lei pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică; 315 milioane lei pentru străzi, 113 milioane lei - protecția mediului, 40 de milioane de lei - asistență socială, 17 milioane lei - Poliția Locală și 30 de milioane de lei - cultură, recreere și religie.



În ce privește cei 7 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, Ciucu a arătat că decizia a fost luată în mandatul anterior, când Consiliul General a aprobat un sprijin total de 20 de milioane de lei pentru această construcție.



''S-au plătit 13. Nu facem decât să onorăm angajamentul pe care l-a avut primarul general anterior față de Catedrală'', a explicat el.



Primarul a admis că în prezent nu se lucrează pe unele șantiere, dar a menționat că unul dintre motive îl reprezintă faptul că Primăria nu a avut bani să își achite obligațiile.



''Când am venit în decembrie, am fost șocat să văd cât de multe datorii aveam, fără să mai avem bani în cont. La un moment dat, în ianuarie, cred că aveam 4 milioane de lei în cont, după ce am făcut toate plățile'', a spus el.



Primarul Capitalei a adăugat că situația se va redresa, având în vedere că PMB beneficiază în acest an de o creștere a veniturilor. El a oferit asigurări că reprezentanții administrației locale vor discuta cu constructorii pentru a impulsiona lucrările

. AGERPRES