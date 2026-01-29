Ciprian Ciucu: M-ați ales să fac curățenie și o voi face

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a explicat, într-o postare pe contul său de socializare, că mai multe proiecte utile pentru București au fost picate în Consiliul General de joi din cauza „dependenței” de PSD.

„M-ați ales ca să fac curățenie și o voi face, chiar dacă ies prost la imagine”, spune Ciucu, care pare decis să ia unele măsuri nepopulare și care îl vor costa politic.

„Astăzi, mai multe proiecte utile pentru București au fost picate în Consiliul General. Acele proiecte, o primă parte din ele, de care este nevoie să punem Bucureștiul la punct”, explică el.

„Sunt hotărât să pun lucurile la punct, indiferent de „costurile de imagine” pe care eu le pot avea”, scrie Ciucu, care anunță desființarea unor instituții fără activitate, despre care a spus că „sunt ținute pe perfuzii bugetare și care doar acumulează datorii din banii (contribuabililor) (n.red.)”.

„Acestea trebuiau închise de aproximativ doi ani, chiar la recomandarea Curții de Conturi. Legea spune clar: toate instituțiile sub 50 de angajați trebuie închise/preluate în organigrama altor instituții. Sunt instituții care au câte unul, câte trei, câte cinci angajați.

Acestea, pe care le-am propus spre desființare azi, au acumulat în total, anul trecut, cca. 7,7 milioane de lei. Vor continua să acumuleze datorii iar datoriile vor fi și mai mari”, a scris Ciucu.

Primarul General al Capitalei a anunțat că a cerut Consiliului General să-l împuternicească pentru a face o evaluare a deciziilor manageriale de la STB și Termoenergetica.

„Pentru transparență”, a specificat Ciucu.

„Să știu și eu, și apoi să știți și dumneavostră, ce se întâmplă acolo și de ce avem datorii uriașe, peste 3 miliarde de lei, cu aceste comapanii. PSD, PPUSL și AUR nu au fost de acord”.

În privința mult discutatei decizii de scumpire a prețului la călătoriile cu STB, primarul Ciucu s-a delimitat de responsabilitate, explicând că, el nu a „inițiat”, el a „preluat” această decizie, despre care spune că a fost realizat un studiu de suportabilitate la populație încă de anul trecut și despre care Ciucu a mai adăugat că fusese votat, la vremea respectivă, de reprezentantul AGA al PSD:

„Studiul de suportabilitate la nivelul populației fusese realizat încă de anul trecut. Altfel nu aveam cum, conform legii, să pun acest proiect pe ordinea de zi. Acest studiu a fost votat și de reprezentantul în AGA al PSD.

Deci, decizia PSD de a nu vota este pur politică.

De ce am luat această decizie, de a veni cu acest proiect nepopular pe ordinea de zi? Simplu: situația de la STB este (mai mult decât) critică și această creștere ne-ar fi dat timp să venim cu un plan de restructurare a STB și de eficientizare a serviciului de transport public.

Deja am cerut ADITPBI, instituția comună a Bucureștiului și Ilfovului, căreia i s-a delegat serviciul de transport public și STB să înceapă să lucreze la acest plan sub coordonarea PMB, împreună cu conducerea STB.

ATENȚIE!! Serviciul de transport public nu este în direct în curtea Primăriei Capitalei ci al acestei entități, ADITPBI, din care face parte și Ilfovul, căreia i s-a delegat competența de a organiza transportul public în București și în Ilfov! Eu voi fi cu înjurăturile, iar alții cu decizia. Mai ales că nici măcar nu au aprobat o banală evaluare”, a explicat Ciucu.

Ciucu lasă, în finalul postării sale, o notă explicativă pentru „ce s-a întâmplat joi în Consiliul General al Primăriei București”, în care arată că PSD, PPUSL și AUR au decis că nu mai vor să susțină actuala conducere a Primăriei și că, practic, puterea de decizie a primarului depinde de voturile lor, ca să-și ducă la capăt promisiunile făcute bucureștenilor.

Ciucu a insistat pe ideea că nu e împotriva negocierilor, dar că marea problemă a Primăriei este lipsa banilor – o situație financiară atât de proastă, încât există riscul ca aceste negocieri să fie inutile.

„PSD, PPUSL și AUR au decis să nu meargă automat cu vechea majoritate de care s-a bucurat după alegerile locale dl. Primar General Nicușor Dan și dl. Primar Gen interimar, Bujduveanu și a dorit să avem o “ședință de calibrare”, de măsurare a forțelor, să înțeleg că sunt dependent de ei pentru a face ceea ce am promis bucureștenilor și că, pentru a pune orașul nostru la punct, este nevoie de negocieri.

Eu le-am transmis că Bucureștiul are nevoie de o majoritate funcțională și îi delegasem viceprimarului PSD, încă din decembrie 2025, toate atribuțiile negociate și pe care le deținea înainte de a veni eu la PMB. Se pare că nu a fost suficient, acum vor fi noi negocieri, ca și cum ar fi de la zero.

Nu am o problemă de principiu: negocierile sunt normale în politică și este de datoria mea să le duc și să încerc să asigur o majoritate. Îi invit săptămâna viitoare la negocieri!

Dar avem cu toții o problemă: situația finaciară a PMB este atât de precară încât îmi e teamă că discutăm despre praful de pe tobă.

S-au spus de prea multe ori, încât au devenit vorbe goale, că trebuie să lăsăm deoparte interesele de partid și să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor orașului nostru! Chiar nu mai este nici timp și nici de unde!

Le mulțumesc consilierilor partidelor care au susținut astăzi proiectele propuse pe ordinea de zi: PNL, USR, REPER, Forța Dreptei și PMP!”, a încheiat Ciucu.

