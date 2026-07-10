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Cultură de ciuperci halucinogene descoperită într-o casă din Capitală, trei persoane au fost reținute

de Redacția Jurnalul    |    10 Iul 2026   •   20:45
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Cultură de ciuperci halucinogene descoperită într-o casă din Capitală, trei persoane au fost reținute
Captură video Antena 3 CNN/Poliția a descoperit o cultură indoor de ciuperci halucinogene în București

O cultură de ciuperci halucinogene destinată pieței de droguri a fost descoperită de DIICOT și Poliția de Frontieră în București. Trei persoane din aceeași familie au fost reținute, după ce anchetatorii au găsit sute de grame de droguri de mare risc și echipamente de producție.

Trei persoane, două femei din aceeași familie și un bărbat, au fost reținute de procurorii DIICOT, fiind acuzate de trafic de droguri de mare risc, după ce ar fi înființat și exploatat o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre două femei de 34 și 42 de ani și un bărbat de 68 de ani. Din probele administrate reiese că, în perioada martie–iulie 2026, aceștia au cultivat, întreținut, recoltat, uscat, porționat și depozitat ciuperci care conțin psilocină și psilocibină, droguri de mare risc.

Ancheta arată că inculpata de 34 de ani ar fi cumpărat în primăvara acestui an, din Țările de Jos, kituri pentru cultivarea ciupercilor, instalațiile și substanțele necesare dezvoltării culturii.

În urma perchezițiilor desfășurate în București, procurorii și polițiștii de frontieră au descoperit cultura de ciuperci, recipiente cu fragmente de ciuperci, cântare, deshidratoare, obiecte cu urme de substanță, precum și sume de bani în lei și euro.

Anchetatorii estimează că suspecții au obținut aproximativ 700 de grame de psilocină și psilocibină, droguri de mare risc destinate vânzării.

Procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:CIUPERCI, DROGURI, HALUCINOGEN

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Subiecte în articol: ciuperci droguri halucinogen Capitală
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