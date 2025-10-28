Coaliție: Bolojan a respins varianta PSD pentru reforma pensiilor magistraților - surse

Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru MEDIAFAX că premierul Ilie Bolojan a ales o cale mai lungă și mai complicată pentru reformarea pensiilor magistraților, în loc să accepte soluția parlamentară care ar fi permis încadrarea în termenul de 28 noiembrie, stabilit prin jalonul din PNRR.

„Bolojan a ales să piardă bani europeni. A refuzat varianta parlamentară prin care ne-am fi putut încadra în termen. Preferă să rămână pe varianta lungă și să inițieze discuții la Guvern, în vederea asumării unui nou proiect”, au precizat sursele citate.

Potrivit acelorași surse, PSD nu se opune demersului, dar i-a transmis premierului că va trebui să își asume „integral” consecințele acestei decizii, inclusiv pierderea fondurilor europene aferente jalonului.

Procesul ales de premier presupune mai multe etape birocratice: așteptarea motivării Curții Constituționale, reluarea discuțiilor cu magistrații, elaborarea unui nou proiect de lege, obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii — care durează 30 de zile — și o nouă procedură de angajare a răspunderii.

„Va trebui să aștepte, să reia întregul proces și apoi să riște o nouă contestare la Curte. Asta înseamnă o ieșire sigură din calendar”, au explicat sursele.

Comisarul european Valdis Dombrovskis i-ar fi transmis premierului Bolojan, potrivit acelorași surse, că „nu acceptă o prelungire a termenului pentru jalon”, ceea ce ar duce la pierderea fondurilor aferente reformei.

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, confirmă că PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că ar urma să fie demis dacă, până pe 28 noiembrie, reforma pensiilor magistraților nu va fi aprobată prin lege, cu avizul de constituționalitate din partea CCR.

(sursa: Mediafax)