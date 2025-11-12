Comisia Europeană a prezentat Scutul european pentru democrație

„Spațiul civic deschis este o parte esențială a democrațiilor noastre, acesta fiind motivul pentru care Comisia a prezentat, de asemenea, o Strategie a UE pentru societatea civilă, care vizează o implicare, o protecție și un sprijin mai puternice pentru organizațiile societății civile care joacă roluri esențiale în societățile noastre”, arată Comisia.

Ambele inițiative au fost prezentate în orientările politice și în discursul privind starea Uniunii din acest an al președintei von der Leyen.

„Scutul european pentru democrație și Strategia UE pentru societatea civilă prezintă măsuri de protejare a pilonilor principali ai sistemelor noastre democratice: oameni liberi, alegeri libere și corecte, mass-media liberă și independentă, o societate civilă dinamică și instituții democratice puternice”, mai arată Comisia.

Președinta von der Leyen a declarat: „Democrația este fundamentul libertății, prosperității și securității noastre. Scutul european pentru democrație va consolida elementele esențiale care le permit cetățenilor să se bucure, în fiecare zi, de valorile noastre democratice comune – libertatea de exprimare, mass-media independentă, instituții reziliente și o societate civilă dinamică. Acesta este punctul forte al Europei și trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a-l proteja, în orice moment”.

