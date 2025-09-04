Consiliul Național al Elevilor: Prima zi de școală, prima zi de protest

„Prima zi de școală, prima zi de protest! Elevii din toată țara devin vocea care se împotrivește măsurilor de austeritate care pun în pericol viitorul educației”, arată Consiliul Național al Elevilor pe Facebook.

Reprezentanții CNE le recomandă tinerilor să își arate solidaritatea susținând protestul sindicatelor din educație și purtând o banderolă albă, „simbolul național al elevilor împotriva măsurilor de austeritate”.

„Această mișcare nu reprezintă o opoziție față de școală, ci prezintă un mesaj clar: educația trebuie protejată de orice hotărâri care îi pun în pericol calitatea”, arată CNE.

„Toate bursele au fost reduse prin criterii mult mai restrictive, iar bursele pentru reziliență și cele pentru excelență olimpică au fost eliminate complet. În paralel, sute de școli sunt comasate, ceea ce înseamnă relocări, drumuri mai lungi și clase supraaglomerate”, arată reprezentanții elevilor.

Sindicaliștii din Educație au anunțat că vor boicota începerea anului școlar.

(sursa: Mediafax)