Copil de 5 ani, lovit mortal de o mașină în Sectorul 3 al Capitalei

Accidentul a avut loc pe strada Prevederii, din Sectorul 3.

Din primele informații transmise de Brigada Rutieră, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus mașina pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, a surprins și accidentat doi pietoni, o fată în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care se aflau pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero”, respectiv negativ.

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)