Cseke Attila: Nu există nicio divergenţă în coaliţie privind reforma administraţiei

Ministrul a explicat că, la nivelul coaliţiei de guvernare, a existat un acord clar privind corelarea celor două reforme majore, astfel încât acestea să fie avansate simultan.



"Acordul în coaliţie (...) a fost acela ca cele două proiecte să meargă împreună şi, în momentul în care pachetul de redresare economică este finalizat, noi suntem gata cu pachetul de administraţie. Eu sper că acest lucru se va întâmpla cât mai rapid, poate chiar săptămâna viitoare, şi atunci se poate avansa cu amândouă. Acestea au fost discuţiile. Orice alte discuţii legate de cine, unde şi ce spune, eu vă spun că acesta a fost acordul şi, când ele sunt gata de implementare, atunci trebuie implementate clar şi avem acord pe acest lucru. Nu există nicio divergenţă în coaliţie. Cele două, când sunt gata - primul pachet este gata, al doilea este în pregătire - când va fi gata, se promovează", a declarat Cseke Attila.



Întrebat despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale, ministrul a arătat că, în acest moment, prioritatea trebuie să fie implementarea pachetului de reformă aflat deja în discuţie, nefiind indicată deschiderea unor noi teme care ar putea amâna aplicarea măsurilor asumate.



"Eu cred că acum, şi privind puţin în spate la ce s-a întâmplat cu pachetul de administraţie în ultimele şase-şapte luni, este recomandabil să ne concentrăm pe ce avem de făcut acum, pentru că a deschide orice alt subiect despre care trebuie discutat, fără să implementăm acest pachet despre care discutăm de ceva timp - acesta este adevărul - ar fi greşit. Hai să ne concentrăm pe asta şi, după aceea, mai putem să facem şi alte lucruri", a spus ministrul Dezvoltării.



Cseke Attila s-a aflat miercuri seara la Odobeşti, unde a inaugurat prima creşă din judeţ realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cadrul programului guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana".

