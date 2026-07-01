Cursuri gratuite pentru îngrijirea vârstnicilor, disponibile din 1 iulie

Potrivit unui comunicat al ministerului, cursurile sunt organizate în cadrul proiectului ADAPT - Programe de formare adaptate pentru specialiştii şi îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice, iar în această etapă sunt disponibile 2.000 de locuri.



Participanţii beneficiază de formare gratuită, certificare recunoscută la nivel naţional, subvenţie pentru participare, precum şi de decontarea transportului şi acoperirea cheltuielilor de cazare şi masă pentru activităţile desfăşurate cu prezenţă fizică, în condiţiile prevăzute de proiect.



Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 1 iulie - 15 septembrie 2026, iar selecţia participanţilor se va realiza în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile.



Proiectul se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani, care au cetăţenie română sau reşedinţă legală în România şi care lucrează sau intenţionează să lucreze în domeniul asistenţei sociale dedicate persoanelor vârstnice.



Dosarele pot fi depuse atât individual, cât şi prin intermediul instituţiilor angajatoare.



Ghidul candidatului, documentele necesare înscrierii şi informaţiile complete sunt disponibile pe pagina dedicată proiectului ADAPT.



Prin proiectul ADAPT, Ministerul Muncii urmăreşte consolidarea resursei umane din serviciile sociale dedicate persoanelor vârstnice, într-un context în care cererea pentru servicii de îngrijire este în continuă creştere. Până la finalul proiectului, peste 6.300 de specialişti, îngrijitori informali şi voluntari vor beneficia de programe de calificare, perfecţionare sau iniţiere, iar 50 de servicii publice de asistenţă socială vor fi sprijinite să dezvolte activităţi inovative şi să susţină mai bine îngrijirea informală.



Proiectul "ADAPT - Programe de formare adaptate pentru specialiştii şi îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice" (cod SMIS 345176) este unul dintre cele mai ample programe de dezvoltare a competenţelor profesionale dedicate sectorului serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice şi este finanţat prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, din Fondul Social European Plus (FSE+).

AGERPRES