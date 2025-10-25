Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineață

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   08:20
Sursa foto: INFP

Un seism s-a produs în zorii zilei de sâmbătă în zona seismică Vrancea, fiind resimțit slab în mai multe localități din centrul și estul țării. Autoritățile anunță că nu s-au înregistrat pagube sau victime.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime de 129,6 kilometri și a fost resimțit slab, cu o intensitate de gradul II pe scara Mercalli.

Conform datelor INCDFP, epicentrul a fost localizat la 43 km vest de Focșani, 57 km nord de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 91 km nord-est de Ploiești.

Până la această oră, nu au fost raportate pagube materiale sau victime în urma mișcării seismice.

