Decizie CNA: Campania electorală pe radio şi tv începe pe 22 noiembrie

"Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe sâmbătă, 22 noiembrie 2025, şi se încheie în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7:00", prevede decizia CNA privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie.



Conform acestei decizii, în timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: emisiuni informative (de luni până duminică), emisiuni electorale (de luni până vineri), de dezbatere electorală (de luni până duminică).



Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza acest tip de emisiuni.



Radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.



În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.



Potrivit deciziei, emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului. În cadrul acestor emisiuni, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. "Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali", stipulează documentul.



Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.



Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.



În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.



Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale. Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare, în cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral neputând fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.



Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe: să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice; să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.



În cazul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.



La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ, privind legislaţia electorală, puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.



Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise: prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă; difuzarea de spoturi de publicitate electorală; invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie). Totodată sunt interzise comentariile privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.



În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne înainte de încheierea votării, comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării; îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.



Decizia CNA intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.



Candidaţii care doresc să intre în cursa electorală din 7 decembrie pentru a ocupa funcţia de primar în 12 localităţi din 10 judeţe se pot înscrie la birourile electorale până pe 17 noiembrie.



Pe 22 noiembrie începe campania electorală, care se termină pe 6 decembrie, ora 7:00. Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

AGERPRES