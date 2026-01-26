Sfârșit dramatic pentru o doctoriță din București. A fost găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap

Trupul neînsuflețit al femeii în vârstă de 39 de ani a fost descoperit de fostul său partener de viață, cu care aceasta ar fi păstrat legătura și după separare, potrivit Observator. Potrivit primelor informații, la fața locului a fost găsit și un bilet de adio, ceea ce îi determină pe anchetatori să ia în calcul varianta sinuciderii.

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

A lăsat un bilet de adio

Surse judiciare susțin că femeia a fost găsită cu o pungă de plastic pe cap, fixată cu un cordon, iar lângă cadavru se afla un bilet de adio. Surse apropiate anchetei spun că medicul suferea de depresie și, pentru a se asigura că gestul său este fatal, ar fi ingerat o cantitate mare de medicamente.

Polițiștii și procurorii au deschis un dosar de cercetare pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

„În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis Poliția Capitalei.

Femeia era medic radiolog și profesa la o clinică privată din București.