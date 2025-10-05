Poliția Română a confiscat peste 3.700 de tone de deșeuri și substanțe periculoase în două luni

Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Poliției Române, alături de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu și ai Poliției de Frontieră, au desfășurat, între 30 iunie și 31 august 2025, o amplă acțiune de control privind operațiunile cu substanțe periculoase și deșeuri.

În urma verificărilor, autoritățile au indisponibilizat peste 164 de tone și 105.000 de litri de substanțe periculoase și nepericuloase, precum și peste 3.600 de tone și 130.000 de litri de deșeuri.

De asemenea, 41 de autovehicule folosite pentru transport ilegal au fost confiscate.

Polițiștii au efectuat 901 acțiuni de control la nivel național, verificând peste 1.100 de firme și 760 de persoane fizice.

Au fost constatate 350 de infracțiuni, cele mai multe privind protecția mediului și regimul deșeurilor.

Totodată, au fost aplicate 652 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4,93 milioane de lei.

Exemplele de pe teren arată amploarea fenomenului.

În județul Călărași, polițiștii au descoperit pe un teren neautorizat aproape 400 de tone de deșeuri auto, inclusiv caroserii, acumulatori și anvelope.

În Dâmbovița, au fost găsite 240 de tone de resturi provenite de la vehicule scoase din uz, iar în Timiș, peste 200 de tone de materiale plastice depozitate necorespunzător.

