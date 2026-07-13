Doi alpiniști români au murit în Alpii italieni, după o cădere într-o crevasă pe masivul Gran Paradiso

Dispariția alpiniștilor a fost semnalată pe 9 iulie, după ce aceștia au plecat din refugiul Vittorio Emanuele II pentru a urca spre vârful Gran Paradiso și nu au mai putut fi contactați. Alarma a fost dată de fiul unuia dintre ei, îngrijorat de lipsa oricărui semn de viață.

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Operațiuni dificile de salvare în condiții alpine extreme

Echipele de salvamont din regiunea Valle d’Aosta au intervenit rapid și au început căutările, însă condițiile meteo și terenul dificil au îngreunat misiunea. În zilele următoare, au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul în zona indicată, însă fără rezultate concrete.

Abia în dimineața zilei de luni, salvatorii au reușit să localizeze crevasa în care cei doi alpiniști căzuseră. Trupurile au fost recuperate de la o adâncime de aproximativ 20 de metri, la o altitudine de circa 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.

Operațiunea de recuperare a fost una complexă, necesitând intervenții tehnice în condiții de risc ridicat. Identificarea oficială a victimelor este în curs și a fost preluată de autoritățile italiene, respectiv Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur, anunță agenția ANSA.

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Gran Paradiso, un traseu spectaculos, dar periculos

Masivul Gran Paradiso, situat în Parcul Național Gran Paradiso, este unul dintre cele mai populare obiective pentru alpiniști, datorită altitudinii sale de peste 4.000 de metri și accesibilității relative față de alte vârfuri alpine. Cu toate acestea, traseele includ zone glaciare periculoase, unde crevasele reprezintă un risc major, chiar și pentru alpiniști experimentați.

Accidentele de acest tip sunt rare, dar nu neobișnuite în condiții de vizibilitate redusă sau în lipsa echipamentului adecvat de siguranță, precum corzi, hamuri și dispozitive de detectare a fisurilor din ghețar.

Agerpres