Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Familia: Rugați-vă pentru el

Update: „În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun.

Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sal. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, a transmis familia lui Doru Octavian Dumitru.

Știre inițială:

Spectacolul „Globariciu”, susținut de îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru, programat pentru această seară, de la ora 19:00, la Cinematograful Capitol din Onești, a fost anulat și va fi reprogramat după ce artistul a suferit probleme medicale grave.

Potrivit organizatorilor, Doru Octavian Dumitru a acuzat stări de rău în cursul după-amiezii de marți, 21 octombrie, fiind transportat de urgență la spitalul din Onești pentru îngrijiri de specialitate, scrie unupetrotus.ro.

Impresarul lui Doru Octavian Dumitru a confirmat că artistul se află sub supraveghere medicală, urmând să se stabilească dacă va putea susține spectacolele programate în perioada următoare — miercuri la Adjud, joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București.

Organizatorii și echipa artistului au transmis mulțumiri publicului pentru înțelegere și au dat asigurări că spectacolul „Globariciu” va fi reluat imediat ce starea de sănătate a comediantului o va permite.

Ce a postat Doru Octavian Dumitru pe 19 octombrie:

"Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.

Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul".