Două vârste de pensionare pentru militari, analizate de Guvern

Guvernul ia în calcul modificarea regulilor de pensionare pentru cadrele militare, prin introducerea a două praguri de vârstă, de 60 și 65 de ani. Măsura este analizată în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetului de stat și al necesității de a limita creșterea cheltuielilor publice.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că ieșirea simultană la pensie a unui număr mare de militari ar genera un impact financiar semnificativ. Potrivit acestuia, sistemul ar ajunge să suporte, în același timp, plata pensiilor pentru cei retrași și salariile pentru personalul nou angajat.

„Dacă 4.000 de oameni ies astăzi la pensie, Ministerul Apărării va plăti 4.000 de pensii în plus și, în paralel, 4.000 de salarii pentru cei care îi vor înlocui. Practic, apare o cheltuială dublă”, a declarat ministrul, într-o intervenție la Euronews.

Cei mai mulți militari aleg să rămână în activitate

Radu Miruță a mai precizat că majoritatea cadrelor militare preferă să își continue activitatea, chiar și atunci când îndeplinesc condițiile legale de pensionare. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 75% dintre militari aleg să rămână în sistem.

Ministrul a subliniat că nu există intenția de a forța pensionarea personalului și că această opțiune arată faptul că mulți consideră mai avantajos să continue cariera militară.

Majorarea soldelor, o soluție pentru stabilitate

În paralel cu discuțiile privind vârsta de pensionare, Ministerul Apărării analizează și posibilitatea majorării soldelor. Oficialul consideră că stimulentele financiare ar putea contribui la menținerea personalului în activitate și la creșterea atractivității carierei militare.

Potrivit ministrului, o astfel de măsură ar reduce presiunea asupra sistemului de pensii militare și ar oferi mai multă stabilitate în cadrul armatei, într-un context în care resursa umană rămâne esențială pentru funcționarea instituției.