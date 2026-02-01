Protest în Miercurea Ciuc. Fost ministru: Din 1.000 de copii, dacă sunt 10 care vorbesc românește

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a reacționat după protestul de sâmbătă din Miercurea Ciuc.

Peste 2.000 de oameni s-au adunat în Piața Libertății din centrul orașului la un protest față de majorarea taxelor și impozitelor.

„Aceste imagini nu mă miră deloc. Direcția este complet greșită! Din păcate, viitorul tinerilor din Miercurea Ciuc este redus doar la istoria acestei națiuni; se vând doar tradițiile, mersul pe cai, în loc să li se ofere o perspectivă de viață. Din 1.000 de copii, dacă sunt 10 care vorbesc românește, nici măcar la Dedeman nu se pot angaja ca simpli vânzători”, a scris pe Facebook Eduard Noval.

El spune că o populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe.

„Ce pot spune despre secui este faptul că, la noi, cuvântul dat are valoare. Și a fost încălcat grav”, a adăugat fostul ministru.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹