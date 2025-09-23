Elena Udrea: CCR va da câștig de cauză Guvernului în speța pensiilor magistraților. Încă nu e vremea să plece Bolojan

Udrea a declarat că decizia CCR pe pensiile magistraților, așteptată miercuri, va da câștig de cauză Guvernului, deși în alte cazuri acest lucru nu s-a întâmplat.

„Altă Curte Constituțională. Știți că lucrul acesta se practică la noi... erau alți judecători, instituția nu are neapărat o continuitate. Vedem această explicație, erau alți judecători. Asta este o altă viziune a Curții Constituționale. Eu cred că va da dreptate Guvernului. Nu e niciun pericol să plece domnul Bolojan, pentru că încă nu s-au făcut jocurile de schimbare a domnului Bolojan”, a declarat Elena Udrea la Antena 3 CNN.

Udrea a mai spus că „va veni un moment” când Bolojan va pleca, pentru a-i face loc unui om impus de Nicușor Dan.

„Eu cred că va veni un moment când domnul Bolojan va trebui să plece, să lase loc liber domnului Nicușor Dan să poată să își impună și omul la guvern, să-și facă și guvernul dânsului, așa că guvernul dânsului va face parte din partidul dânsului. (...) Eu m-am mirat că domnului Nicușor Dan, Curtea Constituțională i-a respins o cerere, cred că în prima lună de mandat. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în România, ca un președinte la începutul mandatului să aibă un insucces, un eșec la Curtea Constituțională. Dar asta arată că domnul Nicușor Dan nu are susținere din toate zonele de putere. Însă, analizând niște informații de pe piață care sunt publice și trăgând niște concluzii, cred că se pregătește formarea unui partid pentru domnul Nicușor Dan, din care nu va face parte, evident, domnul Bolojan. Ca urmare, părerea mea este că va veni și momentul când domnul Bolojan va trebui chiar să plece de la guvern, nu acum când spune dânsul că dacă nu trece pachetul de măsuri de Curtea Constituțională, Pachetul va trece și dânsul, părerea mea, va rămâne la acest moment”, a mai spus Udrea.

Potrivit acesteia, ca să se mențină la putere, Nicușor Dan „va trebui să-și facă un partid politic”, pentru că a venit la Palatul Cotroceni fără partid politic.

(sursa: Mediafax)