Medicii României: dr. Bogdan Dorobăț, Omul care se luptă cu timpul pentru fiecare pacient

Mesajul a fost transmis de președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, care a subliniat că există medici pentru care programul nu se termină atunci când se termină garda, ci atunci când ultimul pacient este salvat.

Lupta cu accidentul vascular cerebral se duce în minute, nu în ore

Radiologia intervențională este una dintre specialitățile esențiale în tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic, prin proceduri precum trombectomia – intervenția prin care cheagul de sânge este extras din vasul blocat, iar circulația la nivelul creierului este reluată.

În aceste cazuri, timpul este vital, iar medicii trebuie să ajungă de urgență la spital, indiferent de oră.

„Este medicul pentru care lupta cu accidentul vascular cerebral nu se duce în ore, ci în minute, în disponibilitatea de a merge la spital, fie că este în mijlocul nopții sau ziua, când nu este de gardă, pentru a intra în sală și a salva pacienți”, se arată în mesajul transmis de președintele Colegiului Medicilor.

Vieți salvate, nu statistici

Cazurile de pacienți salvați prin trombectomie nu sunt simple statistici medicale, ci oameni care au primit o nouă șansă la viață – pacienți care au evitat paralizia, dizabilitățile severe sau chiar moartea.

În spatele fiecărei intervenții există decizii rapide, precizie milimetrică și o disponibilitate totală din partea medicilor.

Pentru dr. Bogdan Dorobăț, spun colegii săi, programul nu are ore fixe. Este la spital ori de câte ori este nevoie, pentru că în această specialitate există doar urgențe și pacienți care au nevoie imediată de ajutor.

Premiat la Gala „Medic pentru România”

Dr. Bogdan Dorobăț se numără printre medicii premiați în cadrul Galei „Medic pentru România – România Medicală Contează”, eveniment care aduce în prim-plan medicii care, prin munca lor, schimbă destine și salvează vieți în spitalele din România.

Reprezentanții Colegiului Medicilor subliniază că el este unul dintre zecile de mii de medici care fac ca sistemul medical românesc să funcționeze, de multe ori în condiții dificile, dar cu profesionalism și dedicare.

„Respect pentru medicii care, în tăcere, schimbă statisticile în speranță și în vieți salvate. Respect pentru medicii care au respect pentru pacienți”, este mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.