Europa reacționează la ambițiile lui Trump

Potrivit ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, subiectul urmează să fie discutat în cursul zilei de miercuri, la o întâlnire cu miniștrii de Externe din Germania și Polonia. „Vrem să acționăm, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a declarat oficialul francez într-un interviu acordat postului de radio France Inter, citat de Reuters.

O eventuală intervenție militară a SUA pentru preluarea Groenlandei de la Danemarca, aliat NATO de lungă durată, ar avea consecințe majore asupra alianței. Un asemenea scenariu ar provoca „unde de șoc” în NATO și ar adânci tensiunile dintre Washington și liderii europeni, notează sursa citată.

De la începutul săptămânii, liderii mai multor mari puteri europene, alături de Canada, și-au exprimat sprijinul pentru Groenlanda, subliniind că insula aparține populației sale. Reacțiile au venit după ce Donald Trump și-a reînnoit public intenția de a obține controlul asupra teritoriului.

Trump a reluat ideea lansată inițial în 2019, în primul său mandat. El susține că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și acuză Danemarca că nu face suficient pentru a o proteja. Casa Albă a confirmat marți că sunt analizate mai multe opțiuni pentru „dobândirea” insulei, inclusiv una militară, în ciuda opoziției exprimate de statele europene.

Totuși, diplomatul francez e de părere că un astfel de scenariu ar fi fost exclus de partea americană. „Am vorbit ieri la telefon cu secretarul de stat Marco Rubio, care a confirmat că aceasta nu este abordarea adoptată și a exclus posibilitatea unei invazii a Groenlandei”, a spus Barrot.

Îngrijorările europene au fost amplificate de operațiunea militară recentă a SUA în Venezuela, care a ridicat temeri privind posibile acțiuni similare în alte regiuni sensibile. Autoritățile din Groenlanda au transmis în mod repetat că nu doresc să devină parte a Statelor Unite.

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori, nu este membru independent al NATO, dar beneficiază de protecția alianței prin apartenența Danemarcei. Poziția sa strategică între Europa și America de Nord o face esențială pentru sistemul american de apărare antirachetă, iar resursele sale minerale sunt considerate importante pentru reducerea dependenței Occidentului de China.

(sursa: Mediafax)