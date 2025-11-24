x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Eurostat: Cea mai scăzută pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie din UE era în Bucureşti-Ilfov

Eurostat: Cea mai scăzută pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie din UE era în Bucureşti-Ilfov

de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   16:30
Eurostat: Cea mai scăzută pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie din UE era în Bucureşti-Ilfov
Sursa foto: Agerpres

Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE, existau anul trecut 10 regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%.

Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) şi cea italiană Calabria (37,2%).

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în Bucureşti-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: eurostat persoane saracie ue
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri