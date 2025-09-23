Exercițiu internațional în Dâmbovița cu 500 de militari din 15 țări

La exercițiu participă reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate și peste 500 de militari români și străini.

Scopul este consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine.

În perioada menționată se vor desfășura simulări tactice și scenarii specifice unor intervenții în situații de criză. Acestea pot implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale și prezența sporită a forțelor de ordine în zonă.

Jandarmeria face apel la populație să nu intre în panică, precizând că toate activitățile sunt planificate și controlate, fără să existe vreun pericol real pentru cetățeni. Exercițiul face parte din pregătirea de rutină a forțelor de ordine.

Populația din zonă poate observa o activitate militară intensă, dar aceasta este programată și se desfășoară în condiții de siguranță.

