Explozia din Rahova: Primăria a dat ajutoare de 195.000 lei pentru 51 de familii

Primăria Capitalei, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, anunță marți că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă pentru locatarii din scara afectată de explozie.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane. Valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 lei, respectiv 1.500 lei pentru fiecare persoană.

În ceea ce priveşte cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu și lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

