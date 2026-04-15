F-16 românești au interceptat un avion spion rusesc deasupra Țărilor Baltice: Prima misiune de succes a „Carpathian Vipers” în Lituania

F-16 românești opresc avion rusesc deasupra Mării Baltice

Aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au marcat un moment istoric în misiunile NATO, interceptând un avion rusesc care zbura fără autorizație în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice. Evenimentul, anunțat miercuri de Ministerul Apărării Naționale (MApN), reprezintă prima operațiune a detașamentului „Carpathian Vipers" dislocat în Lituania.

Interceptarea avionului IL-20: O demonstrație de vigilență NATO

Potrivit unui comunicat oficial al MApN, „aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian”.

Avioanele românești au acționat rapid, identificând și escortând aeronava până la părăsirea zonei de responsabilitate. IL-20 Coot-A, un model binecunoscut pentru misiuni de recunoaștere electronică și spionaj, a fost supravegheat îndeaproape, evitând orice escaladare. Această intervenție subliniază tensiunile persistente la granițele estice ale NATO, unde zborurile rusești neanunțate rămân o practică frecventă, testând vigilența Alianței.

„Carpathian Vipers": Elitele românești intră în acțiune în Šiauliai

Detașamentul „Carpathian Vipers” este alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon și este dislocat în baza aeriană Šiauliai din Lituania. Această primă misiune vine la scurt timp după ce Forțele Aeriene Române au început, de la 1 aprilie, o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO.

„Detașamentul va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026”, precizează MApN. România preia astfel ștafeta de la alte țări NATO, contribuind la rotația Baltic Air Policing, operațiune esențială din 2004 pentru protejarea cerului estic european. F-16-urile românești, modernizate recent, aduc o capacitate superioară de detectare și interceptare, fiind echipate cu radare avansate și rachete aer-aer.

Rolul critic al României în securitatea europeană

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Această operațiune nu este izolată. De la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, numărul interceptărilor NATO a explodat, cu mii de misiuni similare în regiunea baltică. România, ca stat de frontieră NATO, joacă un rol pivotal, mai ales după ce a primit primele sale F-16 în 2023. Detașamentul „Carpathian Vipers" – poreclit după viperii carpatini, simbol al agilității și ferocității – demonstrează pregătirea militarilor români, antrenați în misiuni reale deasupra Mării Negre și acum extinse în Baltice.

Mediafax