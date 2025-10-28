Facturile la energie, mai mici la anumiți furnizori. Cine sunt aceștia

La momentul publicării în Monitorul Oficial a Ordinului Ministerului Energiei nr. 60 din 26 august 2025, specialiștii au avertizat că noile tarife vor duce la o scumpire vizibilă.

Conform datelor Economedia, creșterea s-a tradus în septembrie prin facturi mai mari cu 0,5 până la 1 leu lunar.

Totuși, odată cu liberalizarea pieței, companiile au renunțat la strategiile inițiale și și-au ajustat ofertele. Un exemplu este Electrica Furnizare, care înainte de iulie anunțase un tarif de 1,57 lei/kWh.

Din 23 octombrie însă, compania propune un preț de 0,64435 lei/kWh fără TVA, valabil până la 30 iunie 2026. Vara trecută, aceeași companie vorbea despre 0,79236 lei/kWh.

Hidroelectrica, lider în prețuri

Încă de la intrarea pe piața liberă, Hidroelectrica a atras consumatorii cu tarife mai mici decât restul competitorilor, între 1,03 și 1,12 lei/kWh. În prezent, compania are un preț mediu de 1,07 lei/kWh.

Directorul general, Bogdan Badea, susține că tariful este unul corect.

„Prețul nostru este unul corect, un preț pe care consumatorii îl pot plăti într-o piață a energiei extrem de volatilă. Cred că este un semnal pe care și ceilalți jucători din piață ar trebui să-l dea”, a declarat acesta pentru Economica.net.

Șeful Hidroelectrica a atras atenția că menținerea actualelor tarife nu este garantată. Din cauza secetei, compania este obligată să cumpere energie din piață la prețuri mai mari.

„Sunt chestiuni de ordin sistemic care se pot rezolva doar cu investiții, dar sunt și chestiuni care țin de modelul de business și care pot duce rapid la scăderea prețului. Integrarea pe verticală a companiilor din energie este soluția pentru ca la consumatorul final să ajungă același preț care este și la Hidroelectrica”, a explicat Badea.

Totodată, acesta a subliniat că există momente în care prețurile din piață sunt extrem de competitive, mai ales atunci când energia solară intră masiv în sistem.

„Cred că și ceilalți jucători pot să facă același lucru – să cumpere energie ieftină și să ofere un tarif corect consumatorilor”, a mai spus el.

Concurența reduce tarifele

Și alți furnizori au scăzut semnificativ prețurile față de ofertele din vară. PPC Energie a coborât de la 1,57 lei/kWh la 1,30 lei/kWh, iar Premier Energy a trecut de la 1,54 lei/kWh la 1,32 lei/kWh.

E.ON Energie și Engie, deși cu o cotă de piață mai mică, oferă tarife între 1,33 și 1,35 lei/kWh.

Chiar și cu scăderile recente, românii continuă să plătească printre cele mai mari facturi la energie raportat la venituri. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția că prețurile s-au dublat în ultimii cinci ani, atât în România, cât și în alte țări din regiune, precum Bulgaria sau Grecia.

„În ultimii cinci ani, prețurile noastre s-au dublat sau chiar mai mult. Dacă acum șase ani energia reprezenta doar 2% din costul final al oricărui produs din Uniunea Europeană, astăzi a ajuns să însemne 10%”, a declarat Ivan la Forumul Aspen – GMF de la București.

Acesta a explicat și impactul asupra populației: „Dacă ne uităm la venitul mediu din România și la prețuri, avem o statistică foarte clară care arată că țara noastră, în raport cu veniturile populației, plătește cel mai mare preț. Efectul este acesta, nu îmi place, dar este o dificultate pentru noi, o provocare pentru noi toți”.

Strategia Guvernului: prețuri cât mai aproape de 1 leu/kWh

Ministrul Energiei spune că Executivul are o strategie pentru reducerea costurilor, având în vedere că doar 52% din ceea ce plătește consumatorul în factură reprezintă energia propriu-zisă, restul fiind taxe și tarife de transport, distribuție și certificate verzi.

„Avem această strategie foarte clară de a reduce prețul de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat, la o valoare cât mai apropiată de un leu.

Astăzi avem deja patru furnizori care și-au optimizat activitatea și au reușit să scadă sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici”, a precizat Bogdan Ivan.

