Fenomen alarmant în România: Peste 10.500 de copii au fost raportați dispăruți într-un singur an

"Fenomenul copiilor dispăruţi rămâne profund îngrijorător în România. În perioada 20 mai 2025 - 20 mai 2026, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a înregistrat 10.566 de sesizări privind minori dispăruţi, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior şi aproape 2.000 mai multe faţă de acum doi ani, potrivit statisticii IGPR, solicitată de Organizaţia Salvaţi Copiii România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuinţele sociale, căminele şcolare sau centrele D.G.A.S.P.C., iar în jur de 97% dintre toate dispariţiile se încheie, în fiecare an, prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicaţii majore de risc infracţional sau cu privire la siguranţa personală. Specialiştii Salvaţi Copiii subliniază însă că aceste plecări, deşi cel mai adesea soluţionate rapid, sunt simptomul unor experienţe negative profunde şi trebuie tratate cu maximă seriozitate", se arată într-un comunicat al Organizaţiei Salvaţi Copiii România transmis duminică AGERPRES.



Prin comparaţie, adaugă sursa citată, între 30 aprilie 2022 şi 22 aprilie 2023 au fost 8.722 de sesizări iar între aprilie 2023 şi aprilie 2024 - 9.902 sesizări, tendinţa de creştere menţinându-se astfel pentru al treilea an consecutiv.



Din totalul sesizărilor privind dispariţiile de minori în perioada 20 mai 2025 - 20 mai 2026:



- 82 de sesizări se referă la copii cu vârsta sub 5 ani;



- 158 de sesizări - copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani;



- 2.186 de sesizări - copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani;



- 8.140 de sesizări - copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.



Conform comunicatului, cele mai multe dispariţii au fost înregistrate la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (sectoarele 1-6), IPJ Bihor, IPJ Constanţa, IPJ Giurgiu şi IPJ Iaşi.



"În fiecare an, în Europa sunt raportaţi în jur de 250.000 de copii dispăruţi. Missing Children Europe, federaţia europeană dedicată copiilor dispăruţi şi exploataţi sexual, atrage atenţia că majoritatea acestor copii fie au fugit, fie au fost alungaţi de acasă sau din instituţiile de îngrijire. Membrii reţelei semnalează, totodată, o îngrijorare crescândă cu privire la fenomenul grooming-ului, online sau offline, ca factor semnificativ care determină copiii să fugă, expunându-i riscului de a fi exploataţi sexual şi traficaţi", menţionează Organizaţia.



* Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor Dispăruţi, marcată anual pe 25 mai, Salvaţi Copiii România anunţă că lansează, în cadrul global al campaniei derulate de Missing Children Europe, campania "Când un copil dispare, căutarea nu se opreşte", un apel public la vigilenţă şi responsabilitate faţă de copiii care pleacă de acasă, din centre de ocrotire sau din alte medii în care nu s-au mai simţit în siguranţă ori ascultaţi.



"Salvaţi Copiii România invită publicul să se alăture campaniei #BlueForHope, prin postarea pe Instagram, TikTok sau Facebook a unei imagini albastre, pe 25 mai. Albastrul, asociat florii de nu-mă-uita, devine simbolul unei promisiuni colective că niciun copil dispărut nu trebuie uitat, iar căutarea, protecţia şi ascultarea lui trebuie să continue până când este în siguranţă. Pe 25 mai, faţada Liceului 'Ion Luca Caragiale' din Bucureşti va fi iluminată în albastru, ca semn de solidaritate cu toţi copiii dispăruţi şi cu familiile lor, dar şi ca mesaj public că fenomenul dispariţiei copiilor este unul extrem de important", informează sursa citată.



Campania reaminteşte şi numerele esenţiale de sprijin, utile pentru părinţi şi pentru orice persoană care află despre dispariţia unui copil:



- 112 - pentru orice situaţie de pericol imediat;



- 116 000 - linia europeană pentru copii dispăruţi, operată în România de Asociaţia Telefonul Copilului; oferă sprijin gratuit emoţional, psihologic, social, legal şi administrativ, 24/7;



- 119 - numărul unic naţional pentru copii, gratuit în reţelele publice din România, pentru situaţii de abuz, neglijare, exploatare sau orice formă de violenţă asupra copilului;



- 0745 131 766 - Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, Salvaţi Copiii. AGERPRES

