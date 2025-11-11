În cursul nopții, reprezentanții companiei de handling de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

Personalul tehnic a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident.

Lângă aeronavă, care se afla în poziția de parcare, era prezent și un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului majoritatea celor 225 de pasageri aflați la bord coborâseră.

Pentru siguranță, comandantul aeronavei a decis să declanșeze o ieșire de urgență cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager.

Toți pasagerii au fost în afara oricărui pericol și nu au fost produse pagube materiale.

„Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează o verificare tehnică detaliată. Incidentul este investigat de către autoritățile competente”, au transmis reprezentanții aeroportului.

(sursa: Mediafax)