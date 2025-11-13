Flavia Groșan, în comă profundă! Detalii cutremurătoare despre starea medicului care a stârnit controverse în pandemie

Flavia Groșan, în comă de gradul 4: medicii sunt rezervați în privința evoluției

Medicul Flavia Groșan, devenită cunoscută în timpul pandemiei prin declarațiile sale controversate, se află în continuare într-o comă profundă, de gradul 4, potrivit unor surse medicale citate de observatorulbihorean.ro.

Deși în cursul acestei săptămâni a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, această schimbare nu reprezintă o îmbunătățire semnificativă a stării sale.

Chiar dacă nu mai depinde de ventilatorul mecanic și respiră singură, medicii avertizează că evoluția sa rămâne severă. „Nu răspunde la stimuli și nu prezintă niciun indiciu de conștiență”, au declarat sursele medicale.

Găsită în stop cardiac, cu pleurezii severe

Flavia Groșan a fost găsită în stop cardiac în propria locuință, pe 17 octombrie, și a fost resuscitată cu dificultate înainte de a fi transportată la spital. Acolo, medicii au descoperit pleurezii masive – acumulări de lichid care afectau grav funcția pulmonară.

În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, starea neurologică nu s-a îmbunătățit, iar pacienta a rămas în comă profundă.

Metastaze multiple și prognostic rezervat

Potrivit acelorași surse, cazul este complicat de tumori în stadiu avansat, depistate la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale – semn al răspândirii metastazelor dintr-o sursă tumorală principală.

Deși inima, rinichii și ficatul funcționează în parametri acceptabili, medicii sunt extrem de rezervați. Cel mai probabil, pacienta va rămâne internată la Pneumologie până când starea sa va permite transferul la îngrijiri paliative.

Val de dezinformări în mediul online

Anunțul despre coma Flaviei Groșan a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale. Alături de mesaje de încurajare, au apărut și știri false, unele anunțându-i moartea, altele o însănătoșire miraculoasă — informații infirmate de medici.

În prezent, prognosticul rămâne rezervat, iar specialiștii afirmă că nu pot anticipa nicio schimbare, pozitivă sau negativă, în evoluția sa.