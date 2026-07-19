Haos feroviar în Capitală: Furtuna a lăsat trenurile fără curent. Sute de călători sunt blocați

Potrivit companiei, începând cu ora 16.04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord este întreruptă, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice, iar lipsa tensiunii poate afecta temporar circulația trenurilor cu tracțiune electrică în zonă.

Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de CF București sunt pe teren și fac verificări pentru identificarea și remedierea deficiențelor constatate.

„Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiții de siguranță”, transmite CFR SA.

Capitala este ,duminică după-amiază, sub avertizare Cod roșu de furtună.

(sursa: Mediafax)