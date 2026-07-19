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Haos feroviar în Capitală: Furtuna a lăsat trenurile fără curent. Sute de călători sunt blocați

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   17:24
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Haos feroviar în Capitală: Furtuna a lăsat trenurile fără curent. Sute de călători sunt blocați
CFR Călători/Trafic feroviar paralizat în București după ce furtuna a distrus rețeaua electrică

Furtuna din București a afectat duminică după-amiază circulația trenurilor din zona București Nord. Alimentarea cu energie electrică a liniilor de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă, iar echipele CFR SA intervin pentru remedierea situației.

Potrivit companiei, începând cu ora 16.04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord este întreruptă, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice, iar lipsa tensiunii poate afecta temporar circulația trenurilor cu tracțiune electrică în zonă.

Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de CF București sunt pe teren și fac verificări pentru identificarea și remedierea deficiențelor constatate.

„Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiții de siguranță”, transmite CFR SA.

Capitala este ,duminică după-amiază, sub avertizare Cod roșu de furtună.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: furtuna CFR Bucureşti curent
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