Generalul Florentina Ioniţă, plasată sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei



Potrivit surselor citate, anchetatorii i-au impus şi interdicţia de a ocupa funcţia de manager al unităţii medicale, transmite AGERPRES.

Managerul Spitalului Militar din Capitală, Florentina Ioniţă şi mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale ar fi încasat bani pe proiecte la care n-ar fi lucrat, niciodată. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei.

Florentina Ioniţă este general cu două stele, promovată şi decorată atât de Traian Băsescu, cât şi de Klaus Iohannis. Managerul de spital ar avea legături apropiate şi cu generalul Cătălin Zisu, la rândul său urmărit de DNA. Cei doi ar ridica împreună un hotel, pe litoral.

Ministrul Apărării a transmis într-un comunicat că era deja informat de suspiciunile de corupţie de la spital. Şi că a semnat trecerea în rezervă a generalului.

Florentina Ioniţă este acuzată de DNA de abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, precum şi de uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei, au declarat sursele menţionate.



Acuzaţiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziţii în locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.



Conform surselor, Florentina Ioniţă este suspectată de săvârşirea infracţiunii de uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale), constând în aceea că, în perioada octombrie 2020 - noiembrie 2022, în calitate de cadru militar activ, ocupând funcţia de comandant/manager al Spitalului Militar Central şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, a aprobat în mod nelegal "Procedura operaţională nr. R-52/14.10.2020", în locul ordonatorului principal de credite (ministrul Apărării Naţionale), respectiv a emis şi semnat în afara cadrului legal deciziile, în locul şefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcţii în afara organigramei, acte care nu intrau în atribuţiile sale de serviciu, cauzând astfel un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine şi pentru ceilalţi 38 de experţi angajaţi în cadrul proiectului "Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-Ilfov".



Ea mai este acuzată de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată (108 acte materiale), constând în aceea că, în perioada februarie 2021 - decembrie 2023, în calitate de comandant/manager al Spitalului Militar şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaţionale nr. R-52/14.10.2020 (în locul ordonatorului principal de credite - ministrul Apărării) şi emiterea în afara cadrului legal a deciziilor (în locul şefului Statului Major al Apărării) privind aprobarea statului de funcţii în afara organigramei, încălcând obligaţia conducătorului instituţiei de a asigura respectarea condiţiilor legale privind cumulul de funcţii, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcţii în afara MApN, de conivenţă cu acestea nu au fost întocmite rapoarte prin care să se solicite aprobarea de către comandant pentru funcţiile pe care intenţionau să le ocupe prin cumul în cadrul MApN, fără a exista posibilitatea ocupării prin cumul a posturilor vacante şi temporar vacante de specialitate medico-sanitară de către cadrele militare.



Ulterior, Florentina Ioniţă a dispus ordonanţările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 - decembrie 2023, aferente funcţiilor deţinute în cadrul proiectului de către 18 experţi - cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Militar, în total 7.920.421 lei, reprezentând venit brut salariaţi, din care suma de 4.531.024 lei reprezintă venit net încasat de către salariaţi.



De asemenea, ea este acuzată de complicitate la abuz în serviciu (108 acte materiale), constând în aceea că, în perioada decembrie 2020 - decembrie 2023, în calitate de cadru militar activ şi comandant/manager al Spitalului Militar Central, având drept premise emiterea împuternicirii prin care l-a delegat pe col. medic Ştefani Constantin, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parţial în cadrul proiectului pentru funcţia de director ştiinţific, respectiv emiterea deciziei prin care l-a delegat pe col. medic Ştefani Constantin să semneze documentele privind plata drepturilor salariale cuvenite funcţiei de director ştiinţific din cadrul proiectului "Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-Ilfov, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de conivenţă cu col. medic Ştefani Constantin de a nu asigura respectarea condiţiilor legale privind cumulul de funcţii, nu a obţinut aprobarea şefului Direcţiei Medicale pentru funcţia pe care intenţiona să o ocupe prin cumul în cadrul MApN, în modalitatea prevăzută de art. 236 şi 238 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.105/26.08.2002 de aprobare a Normelor privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României.



Procurorii spun că ea ştia de existenţa conflictului de interese generat de dubla sa calitate, respectiv reprezentant legal/ordonator terţiar de credite al Spitalului Militar şi salariat în cadrul echipei de implementare, precum şi situaţia de incompatibilitate a funcţiei de manager cu cea din proiect, având în vedere că în cadrul proiectului nu a desfăşurat nicio activitate de cercetare ştiinţifică, pe de o parte, iar atribuţiile codului COR ales - 242406 (manager de formare) nu au vreo legătură cu activitatea de cercetare ştiinţifică; pe de altă parte, cu toate că nu a fost emisă o decizie de angajare pentru funcţia de director ştiinţific, în aceste condiţii a semnat contractul individual de muncă cu timp parţial, încheiat pe perioadă determinată, pe funcţia de director ştiinţific, înfiinţată în afara organigramei unităţii medicale militare, în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile, iar ulterior a întocmit şi semnat fişele individuale de pontaj pentru perioada decembrie 2020 - decembrie 2023, fiind ulterior folosite în vederea ordonanţării la plată.



Prin aceste acţiuni, Florentina Ioniţă ar fi înlesnit dispunerea, cu intenţie, de către col. medic Ştefani Constantin, căruia i-a delegat calitatea de ordonator terţiar de credite în cadrul MApN, a ordonanţărilor la plată a drepturilor sale salariale aferente funcţiei deţinute în cadrul proiectului (director ştiinţific), în perioada februarie 2021 - decembrie 2023, în total 369.980 lei, reprezentând venit brut salariat, din care suma de 211.668 lei reprezintă venit net încasat de către salariat.



Florentina Ioniţă este director general - comandant al Spitalului Militar Central din ianuarie 2014, fiind şi medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale.



De asemenea, ea este profesor universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

Sursa: AGERPRES