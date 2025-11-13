Google, nouă anchetă a UE: Dosar pentru abuz în căutarea de știri

Ancheta Google UE se concentrează pe „politica de abuz al reputației site-ului”. Comisia suspectează că unitatea Alphabet retrogradează rezultatele pentru site-urile editorilor atunci când acestea includ conținut de la parteneri comerciali.

„Vom investiga pentru a ne asigura că editorii de știri nu pierd venituri importante într-o perioadă dificilă pentru industrie”, a declarat Teresa Ribera, șefa departamentului de concurență al UE, conform Bloomberg.

Autoritatea antitrust consideră că Google afectează direct modalitatea prin care editorii își monetizează conținutul. Ancheta Google UE urmează să fie finalizată în 12 luni. Dacă nu remediază problemele, compania riscă amenzi de până la 10% din vânzările anuale globale.

Pandu Nayak, șeful departamentului de căutare Google, a răspuns dur la ancheta UE. Într-o postare pe blog, oficialul susține că investigația este „total greșită și riscă să prejudicieze milioane de utilizatori europeni”.

Google afirmă că politica sa anti-spam este necesară. Compania vrea să împiedice materialele plătite de terți să apară mai sus în rezultate decât ar merita.

Noua anchetă Google UE vine după o amendă de aproape 3 miliarde euro aplicată în septembrie. Bruxelles-ul a sancționat Google pentru că ar fi favorizat propriile servicii de tehnologie publicitară.

Amenda a provocat furia președintelui american Donald Trump. Acesta a criticat sancțiunea ca fiind „discriminatorie”.

În total, amenzile Google UE se ridică la 9,5 miliarde euro. Cifra include 4,13 miliarde euro pentru Android și 2,42 miliarde euro pentru zdrobirea concurenților din căutarea de produse. O taxă AdSense de 1,49 miliarde euro a fost anulată anul trecut.

Ancheta Google UE face parte dintr-o examinare mai amplă la Bruxelles. Legea piețelor digitale a intrat în vigoare în 2023 și limitează puterea celor mai mari platforme tehnologice.

Într-un caz separat, Google a fost pedepsită la începutul anului pentru încălcarea regulamentului. Compania a favorizat serviciile interne și a împiedicat dezvoltatorii să direcționeze consumatorii către oferte din afara Play Store.

Google încearcă să găsească soluții, dar amenințarea unor amenzi suplimentare din ancheta Google UE planează în continuare.

(sursa: Mediafax)