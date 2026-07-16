Peste 400 de spitale intră în grevă: Două ore fără internări, consultații și operații programate

Peste 400 de spitale din toate județele țării vor participa, luni, 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, la o grevă de avertisment organizată de Federația SANITAS — primul pas dintr-un calendar de proteste care ar putea culmina, pe 28 iulie, cu o grevă generală pe termen nelimitat în întregul sistem medical.

Activitate întreruptă timp de două ore

În intervalul orar 09:00-11:00, angajații participanți la protest vor ieși în fața unităților medicale, iar activitatea va fi întreruptă pentru două ore. Nu vor fi efectuate internări, consultații și operații programate — vor fi asigurate exclusiv urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor. Potrivit organizatorilor, cele mai afectate vor fi marile spitale, dar și unitățile medicale mai mici din țară, unde unii pacienți ajung după ce parcurg zeci sau chiar sute de kilometri.

Participarea la grevă nu este însă obligatorie: secțiile ai căror angajați aleg să nu se alăture protestului își vor putea desfășura activitatea normal, inclusiv operațiile și consultațiile programate. Practic, impactul exact va varia de la un spital la altul, în funcție de câți angajați din fiecare secție decid să participe.

De ce protestează angajații din sănătate

Federația SANITAS, care reprezintă aproape 100.000 de angajați din sistemul sanitar, a decis declanșarea protestelor ca reacție la politicile economice și sociale ale Guvernului, după ce Executivul nu a răspuns unei notificări transmise de sindicat încă din 11 iunie, în termenul legal prevăzut de Legea dialogului social. Decizia de a merge spre grevă generală a fost adoptată în 7 iulie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Național al Federației.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor sunt:

restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026;

anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, impusă prin OUG nr. 36/2025;

acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin legislația în vigoare;

reluarea negocierilor privind noua lege a salarizării.



„SANITAS reafirmă că această decizie este consecința directă a lipsei de răspuns și de dialog din partea Guvernului și avertizează asupra consecințelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federației", a transmis sindicatul într-un comunicat oficial.

Se pregătește greva generală

Dacă Guvernul nu deschide dialogul în urma grevei de avertisment din 20 iulie, Federația SANITAS a anunțat deja următorul pas: o grevă generală pe termen nelimitat, începând cu 28 iulie, în toate unitățile sanitare din țară. Și în acest scenariu, urgențele medicale vor continua să fie asigurate, dar o blocare prelungită a activității obișnuite ar putea afecta semnificativ accesul pacienților la servicii medicale programate, în special în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de oameni.

Pentru organizarea acestui calendar de proteste, sindicatul a constituit un Comitet Național de Grevă, cu structuri la nivel central, județean și local, menit să coordoneze acțiunile în toate unitățile sanitare participante.

Ce recomandă autoritățile pacienților

Deși nu a fost emisă încă o comunicare oficială detaliată din partea Ministerului Sănătății cu privire la măsurile compensatorii pentru pacienți, structura protestului — limitat la două ore, cu urgențele garantate — sugerează un impact administrativ mai degrabă decât unul care pune vieți în pericol direct. Pacienții cu programări pentru consultații, internări sau operații în intervalul orar al protestului sunt sfătuiți să contacteze din timp unitatea medicală respectivă, pentru a afla dacă secția în care au programarea participă la acțiunea de protest și dacă este necesară reprogramarea.