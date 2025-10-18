x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate în 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate în 2025

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   12:20
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate în 2025

Partidele din coaliția de guvernare ar fi ajuns la un acord privind organizarea de alegeri pentru Primăria Municipiului București în decursul anului curent. Acesta s-ar putea organiza pe 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Decizia de a organiza alegerile din București în 2025 ar fi fost fost luată după discuțiile din cadrul coaliției. potrivit gandul.ro.

La momentul actual, numele vehiculate pentru funcția de Primar General al Capitalei sunt: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR).

Vineri, premierul Ilie Bolojan a afirmat despre alegeri: „Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar”, la Radio România Actualități.

Acesta a mai susținut că nu se împotrivește condiției impuse de Partidul Social Democrat care cere ca fiecare partid din coaliție să aibă un singur candidat.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: guvern Primăria Capitalei alegeri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri