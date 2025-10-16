Salariul minim, în analiza premierului. În principiu, nu va crește în 2026

Aceasta a precizat că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, după ce patronatele au solicitat înghețarea acestuia pe fondul dificultăților economice.

Întrebată despre variantele luate în calcul referitor la o eventuală majorare a salariului minim, Dogioiu a explicat că subiectul este în acest moment pe masa șefului Executivului.

„Subiectul este în analiza premierului și, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns - în principiu, sublinează, în principiu - salariul minim nu va crește", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Întrebată dacă premierul a discutat acest subiect cu partenerii de coaliție, „În coaliție? Nu știu să vă spun", a răspuns purtătorul de cuvânt al Guvernului.

