Guvernul decide bugetul: Ședință specială programată pentru joi seara

Ședința de Guvern programată joi seara, după ora 18.00, ar urma să includă pe agendă mai multe proiecte importante, pe lângă bugetul de stat pe anul 2026, potrivit unor surse guvernamentale.

Pe lista actelor normative care ar putea fi adoptate se află o ordonanță de urgență pentru modificarea legislației privind cetățenia, proiect care figura și pe agenda inițială a Executivului.

De asemenea, Guvernul ar urma să discute și ordonanța de urgență privind simplificarea administrativă, inițiată de Cancelaria prim-ministrului.

Pe agenda ședinței ar putea intra și o hotărâre de guvern privind salariul minim pe economie, potrivit acelorași surse.

Actele normative ar urma să fie discutate în cadrul ședinței Executivului programate pentru această seară, începând cu ora 18.00 sau după această oră, alături de pachetul de măsuri bugetare aflat în pregătire.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a trimis un mesaj public premierului Ilie Bolojan. Îi solicit să analizeze rapid soluțiile miniștrilor PSD, a spus liderul social democraților referindu-se la măsurile privind compensarea efectelor produse de scumpirea carburanților.

Proiectul de buget pentru 2026 mizează pe investiții publice la nivel record și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, fiind orientat către mediul de afaceri și relansarea economică, potrivit Ministerului Finanțelor.

Pachetul de documente aferente proiectului de buget general consolidat pentru anul 2026 a fost publicat marți în transparență. Bugetul este construit pe principii de „responsabilitate fiscală, echilibru și dezvoltare economică sustenabilă”, au comunicat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Potrivit acestora, „proiectul de buget este orientat către mediul de afaceri și relansare economică și se bazează pe un nivel record al investițiilor publice și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, cu obiectivul de a susține creșterea economică și dezvoltarea comunităților locale”.

„Bugetul pentru 2026 este un buget al responsabilității și al dezvoltării și reflectă angajamentul Guvernului pentru menținerea echilibrului între consolidarea fiscală și susținerea investițiilor, astfel încât ajustarea deficitului bugetar să se realizeze gradual, fără să afecteze potențialul de creștere al economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

(sursa: Mediafax)