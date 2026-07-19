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S-a lansat harta digitală care dezvăluie gradul de ocupare din toate spitalele

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   17:40
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S-a lansat harta digitală care dezvăluie gradul de ocupare din toate spitalele
Lucian Alecu/Totul despre noua hartă electronică a spitalelor

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat vineri o aplicație prin care pacienții și autoritățile pot vedea date despre activitatea spitalelor din România. Informațiile publicate arată diferențe importante între unități, de la spitale cu grad de ocupare sub 50% până la altele supraaglomerate.

Cu ajutorul aplicației, pacienții, medicii, managerii de spitale, autoritățile locale și toți cei interesați pot vedea date despre cum funcționează spitalele din România: câți pacienți tratează, cât durează în medie o internare, cum sunt utilizate paturile, cum sunt folosite resursele și cum se compară fiecare spital cu alte unități similare din țară.

Potrivit lui Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), aceste date erau până acum greu de accesat, fiind dispersate în mai multe locuri.

Șeful CNAS arată că datele vor ajuta autoritățile să ia decizii pentru a obține rezultate mai bune cu resursele disponibile, folosite mai eficient.

Horațiu Moldovan susține că datele disponibile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63%.

AICI - HARTA  DIGITALĂ

„În medie, unul din trei paturi contractate rămâne neocupat”, arată șeful Casei, care spune că peste 140 de spitale au un grad de ocupare sub 60%, în 63 de spitale ocuparea este sub 50%, dar că marile spitale de urgență sunt frecvent supraaglomerate.

„Problema nu este numărul total de paturi. Avem suficiente paturi la nivel național, însă distribuția lor reflectă, în multe cazuri, o realitate demografică și epidemiologică ce s-a schimbat semnificativ în ultimii ani”, susține Horațiu Moldovan.

El mai adaugă că în jumătate dintre spitale cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate, respectiv din veniturile obținute de spitale de la casele de asigurări de sănătate și că în zeci de unități aceste cheltuieli trec de 90%.

„Acest lucru nu reprezintă o critică la adresa managementului spitalelor, ci un semnal că organizarea și finanțarea rețelei spitalicești trebuie adaptate realităților actuale, astfel încât să rămână suficiente resurse pentru medicamente, materiale sanitare și investiții”, spune șeful CNAS:

El mai susține că nu poate fi administrat eficient ceva ce nu este măsurat: „Această aplicație reprezintă un pas important către o cultură a deciziilor bazate pe date și către un sistem de sănătate mai transparent”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: harta spitale Horaţiu Moldovan
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