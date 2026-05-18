Hidroelectrica a desemnat câștigătorul licitației pentru retehnologizarea CHE Râul Mare-Retezat

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică și furnizorul cu cea mai mare cotă de pe piața concurențială a furnizării, a selectat câștigătorul contractului pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Râul-Mare Retezat, la data de 28 aprilie, conform datelor publicate pe platforma SEAP, urmând ca acesta să fie atribuit, conform procedurii.

Potrivit detaliilor furnizate de companie, prin lucrările de retehnologizare vizate de acest contract se urmărește obținerea următoarelor beneficii: eliminarea restricțiilor de funcționare a generatorului (100/110 MW) și creșterea puterii acestuia de la 167,5 MW (în prezent) la minim 181 MW (în urma retehnologizării); optimizarea costurilor pe MWh produs în centrală; creşterea veniturilor din servicii de sistem; creșterea performanțelor și rentabilității investiției peste nivelul inițial; punerea în siguranţă a tuturor uvrajelor amenajării; adaptarea la legislația actuală în vigoare; reducerea impactului asupra mediului; reducerea cheltuielilor cu materialele și a activității de întreținere, mentenanță preventivă și corectivă; obținerea unui ciclu de viață cel puțin egal cu durata normală de funcționare conform HGR 2139/2004 pentru instalații și echipamente și prevederea de materiale și tehnologii nepoluante.

Dat fiind că la licitația deschisă a fost depusă o singură ofertă, câștigătorul este evident, chiar dacă nu a fost anunțat oficial de Hidroelectrica.

Este vorba de asocierea formată din spaniolii de la COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., lider al asocierii, și austriecii de la Andritz Hydro GmbH, alături de subcontractanții aleși.

Valoarea estimată a contractului, fără TVA, este de 193.347.753 de euro, potrivit informațiilor publice.

Compania a raportat după primele trei luni ale anului un profit net care a urcat cu 122% față de primul trimestru din 2025, la 1.307 milioane de lei, de la 589 milioane de lei, conform rezultatelor financiare transmise joi seara la Bursa de Valori București (BVB).

În ceea ce privește investițiile, Hidroelectrica a realizat în 2025 investiții de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investițional din istoria recentă a companie, iar pentru 2026, societatea anunța că își propune continuarea unui program ambițios de investiții, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni. De la listarea din iulie 2023, Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De asemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.

Compania anunțase, pe 8 mai, un nou maxim istoric pe piața de capital, respectiv o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 60% a valorii de la momentul listării la bursă.

