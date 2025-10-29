Un hoț de 74 de ani a furat un portofel cu bani într-un hotel din Capitală

Potrivit Poliției Capitalei, marți, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat de 50 de ani, cu privire la faptul că o persoană i-ar fi sustras un portofel, ce conținea o sumă de bani și mai multe documente personale.

Polițiștii au identificat în vârstă de 74 de ani, bănuit de comiterea faptei.

În timp ce se aflau în incinta unei unități hoteliere, bănuitul, profitând de neatenția persoanei vătămate, care și-ar fi lăsat bagajul nesupravegheat, i-ar fi sustras dintr-un buzunar exterior al unui rucsac, un portofel ce conținea peste 1.000 de lei, mai multe carduri și documente personale.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate de către polițiștii Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

(sursa: Mediafax)