Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu

Potrivit reprezentanților Guvernului român, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, a transmis sursa menționată.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova.

„Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces. Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene”, au transmis reprezentanții Guvernului.

La final Guvernul României „și-a reafirmat angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană.”

(sursa: Mediafax)