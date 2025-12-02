Bolojan, în Parlament: Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea și lipsa de responsabilitate

Premierul a menționat din nou măsurile nepopulare despre care a spus că a fost nevoit să le ia.

„A trebuit să facem ordine în această fundație a casei noastre ca să putem construi solid în anii care vin. Trebui să facem ordine în finanțele țării și să îndreptăm aceste lucruri. Am fost nevoiți să luăm decizii dificile cu un război la granițe și sub presiuni interne. Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase și știu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor și pentru a lăsa generațiilor viitoare o țară mai bună decât cea pe care am moștenit-o noi”, a declarat Ilie Bolojan de la microfonul Parlamentului.

Premierul a mai spus că principalii dușmani au României sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate.

„În ultimii ani încrederea românilor în democrație a fost pusă la încercare. Unitatea noastră ca națiune și societate este și ea pusă la încercare în fiecare zi. Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate. Țara noastră are nevoie de responsabilitate politică și de predictibilitate. Nu de o confruntare permanentă, nu de instigare și nu de haos. 1 decembrie ar trebui să fie un moment de unitate în jurul valorilor fundamentale ale statului român, democrație, libertate, lege și respectul pentru fiecare cetățean. Acestea sunt coloana vertebrală a României moderne. Iar în inima statului național unitar român, consfințit la 1 decembrie 1918, stă vocația noastră occidentală și europeană. Să nu uităm că apartenența la lumea occidentală și valorile ei fac parte din ADN-ul națiunii noastre”, a adăugat Ilie Bolojan.

La final, el s-a adresat românilor.

„Dragi români, țara noastră este parte a unei lumi nesigure într-o schimbare rapidă. Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung. Când ne vom reuni anul viitor pentru a celebra ziua națională, îmi doresc ca fiecare dintre noi să poată spune că și-a făcut datoria, că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost cu mize mici personale, ci am făcut ce era corect și necesar pentru țara noastră și pentru viitorul copiilor noștri”, a precizat Ilie Bolojan.

Discursul ținut marți, în Parlament, a avut loc cu ocazia ședinței solemne de Ziua Națională a României.

(sursa: Mediafax)