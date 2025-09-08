Bolojan nu cedează: Ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce a fost majorată norma privind orele predate de profesori.

„Am fost nevoiți să luăm măsuri de corecție bugetară (...) Norma a fost majorată cu două ore ceea ce a avut efecte în sistemul de învățământ”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seara, la TVR.

„Avem aproximativ 230.000 de posturi ocupate de 160.000 de titulari”, iar diferența este asigurată prin „posturi la plata cu ora și suplinitori”, a explicat Ilie Bolojan adăugând că majorarea normei de predare efectivă a redus la jumătate numărul de posturi la plata cu ora și că numeroși suplinitori vor fi înlocuiți de profesori titulari.

Norma de 20 de ore este la nivelul european, precum în Franța și Spania, a fost remarca lui Ilie Bolojan.

El a recunoscut că nivelul salariilor nu este satisfăcător și a anunțat când ar putea avea loc majorarea veniturilor cadrelor didactice.

Măsurile luate în educație vor duce la o economie de aproximativ 10% din bugetul Educației. Cifrele exacte vor fi anunțate peste o lună, a precizat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)