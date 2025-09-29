x close
Bilanț negru: încă un copil, omorât de bacteriile din spitale!

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   10:39
Încă un copil a decedat din cauza bacteriri ucigașe de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, transmit surse medicale.

Copilul a fost transferat în weekend de la unitatea medicală ieșeană la București. Medicii bucureșteni de la Spitalul Grigore Alexandrescu nu au reușit să-i salveze viața.

Se pare că era vorba de o fetiță. Numărul victimelor a ajuns astfel la șapte.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunțase vineri că şase copii cu vârsta mai mică de un an care erau internaţi la Spitalul de copii "Sfânta Maria" din Iaşi au murit în ultimele zile, aceştia fiind infectaţi cu bacteria Serratia marcescens.

Subiecte în articol: copil mort bacterii spitale
